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Гривня на межбанке продолжает укрепляться 41

Во вторник, 13 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,67/26,71 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 12 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,93/32,98 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4620/0,4630 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7034 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 450 сделок на сумму 248,80 млн долл.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,79/26,83 грн/долл.

Нацбанк установил на 13 февраля официальный курс гривни к доллару на уровне 26,84 грн. 
ForUm

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