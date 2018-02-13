Чтобы остановить экономический спад и промышленную деградацию Украины, необходимо пересмотреть вектор внешнеэкономической интеграции. Об этом заявил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«В 2014-м украинцы поверили «майданным лидерам», обещавшим, что подписание Соглашения об ассоциации и создание ЗСТ с ЕС в корне изменят ситуацию в стране и обеспечат европейские стандарты жизни. Но через четыре года разрушительных преобразований, гордо именуемых еврореформами, оказалось, что европейские в Украине теперь только цены и тарифы, а вот стандарты жизни ― как в беднейших африканских странах», — пишет политик в своем блоге.

Так, согласно данным Госстата, в 2017 году среднемесячная заработная плата в Украине составила 7 104 грн или $267,1 ― это в 1,5 раза меньше соответствующего показателя 2013 года ($408,6). Медведчук отметил, что даже после повышения минимальная зарплата в долларовом эквиваленте составила $130,4, что в 1,2 раза меньше, чем в 2013-м, а минимальная пенсия по сравнению с доевромайданными временами снизилась в 2,3 раза: с $111,9 в 2013-м до $48,1 в 2018-м.

В то же время, уточнил лидер «Украинского выбора», в стране продолжают стремительно расти долги по зарплате. За 2017-й общая сумма задолженности увеличилась на 32,2% — до 2,368 млрд грн. «Низкие (правильнее было бы сказать — нищенские) доходы рядовых украинцев, увеличение задолженности и стремительный рост тарифов (за четыре года «реформ» лишь на газ цены выросли в 9,6 раза) привели к тому, что большинство граждан уже просто не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги. К концу 2017-го сумма задолженности за услуги ЖКХ превысила 32 млрд грн. Только за прошлый год коммунальные долги населения выросли на 38%!» — сообщил Медведчук.

По его словам, лежащая в руинах экономика, непрофессионализм «реформаторов», астрономические тарифы и бесконечные требования кредиторов ужесточить «политику экономии» усугубляют кризис, что неминуемо приведет к социальному взрыву. «Пришло время признать: катастрофическая ситуация в стране — это следствие выбранного властью курса на евроинтеграцию и «реформ», проводимых в строгом соответствии с требованиями МВФ», — считает политик.

Он убежден: снижение уровня жизни в Украине, рост задолженности по зарплатам, полный развал ЖКХ, антироссийская истерия и резкий прозападный крен ― звенья одной цепи. «Мы знаем, с чего начиналась евроинтеграционная истерия ― со смены вектора экономической интеграции. Чтобы остановить экономический спад и промышленную деградацию, необходимо пересмотреть вектор внешнеэкономической интеграции и научиться мыслить рационально и прагматично. Это единственный способ поднять Украину из евроруин», — заявил Медведчук.