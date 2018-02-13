Из-за гибели парня на стройке в Подольском районе правоохранители задержали двух человек, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Опросив свидетелей и очевидцев происшествия, правоохранители установили личность потерпевшего: им оказался 17-летний киевлянин. Как впоследствии выяснилось, на парня на строительстве упали бетонные блоки. Врачи «скорой», прибывшие на вызов, констатировали смерть пострадавшего.

«Следственно-оперативная группа изъяла журналы и документы на строительство. Для выяснения обстоятельств гибели парня в управление полиции доставили четырех человек, из которых двоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – представители генерального подрядчика и субподрядчика», - рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. Продолжается расследование.