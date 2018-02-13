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Расследование дел в отношении лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили будет продолжаться, несмотря на его выдворение из Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, отвечая на вопрос, что будет с уголовными производствами, в которых фигурирует Саакашвили, передает УНИАН.

По ее словам, операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для Генеральной прокуратуры неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ. При этом Сарган подчеркнула, что в Украине досудебные расследования по уголовным производствах по Саакашвили не закрыто, они будут продолжаться и дальше.

На вопрос, каким образом будут проводиться эти следственные действия, исходя из того, что он уже за пределами Украины, Сарган отметила, что пока не может сказать, однако ГПУ «определится с решением этой проблемы».

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его  задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

 
ForUm

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