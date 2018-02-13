Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили просит помощи у Европейского Союза и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

«В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко», - заявил он газете Bild.

«Если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху», - сказал политик, передает DW.

Саакашвили утверждает, что «Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от него, так как он обличает коррупцию».

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.