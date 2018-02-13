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В Администрации Президента опровергли информацию о якобы принадлежности чартерного самолета, которым вывезли в Польшу Михаила Саакашвили, связанной с Президентом Петром Порошенко офшорной компании.

Об этом заявил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

«Нардеп Игорь Луценко приписал Петру Порошенко самолет, который депортировал Михаила Саакашвили в Польшу. Хочу официально сообщить и призвать журналистов проверять информацию и не тиражировать этот примитивный фейк. Тот самолет столь же далек от Порошенко, как экс-президент Грузии - от своей Родины», - написал он в Facebook.

«Правда разве что в том, что украинская власть спасла Саакашвили от грузинского правосудия, которое осудило своего третьего президента к трем годам лишения свободы», - добавил чиновник.

Ранее народный депутат Игорь Луценко заявил, что Саакашвили вывезли из Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит офшорной компании, связанной с Порошенко.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Днем его  задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке. Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

 
ForUm

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