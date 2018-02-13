За минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник осуществил 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще двое были ранены», - говорится в сводке.

На луганском направлении наибольшее огневое напряжение наблюдалась в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз в течение суток вел огонь по опорным пунктам из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении в вечернее время противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.