Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усовершенствование системы государственных строительных норм при строительстве дорог с учетом непосредственно строительства дорожного полотна и соблюдения правил безопасности. Об этом он сказал во время специального совещания, посвященного вопросам дорожного строительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр напомнил, что правительство выделяет значительные ресурсы на строительство дорог. Вместе с тем эффективное использование средств – это не только протяженность обновленных магистралей, но и их безопасность и соблюдение требований к качеству полотна. Именно поэтому совершенствование нормативной базы, на основе которой формируются проекты дорожного строительства, - актуальный вопрос. Ведь качество строительства и безопасность движения должны закладываться именно на этапе проектов.

Участники совещания отметили, что такой подход полностью коррелируется с презентованной в прошлом году программой «500-500-1000» - плану строительства 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности, 1000 наземных пешеходных переходов на дорогах Украины. Но проблема в том, что сегодня все разрешительные процедуры занимают значительное время и являются громоздкими. Совершенствование и оптимизация процедурных решений позволит ускорить процесс.

«Мы привлекаем миллиарды на модернизацию дорог, но возникает вопрос о строительных нормах. Нам нужно изменить строительные нормы – быстро. Нужны проекты и архитектурные решения – для эффективного использования средств, - сказал Гройсман. - Нужно дать месседж, как проектировать, какими должны быть правила движения, скорость и т.д.».

По итогам совещания он предложил к концу февраля-началу марта «выйти на новые нормативные решения в строительстве дорог» и внести корректировки в существующие строительные проекты». Нужно скорректировать всю проектную документацию. Это не проблема», - подчеркнул глава правительства.