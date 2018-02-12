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В Киеве возле здания Администрации Президента Украины собрались несколько десятков сторонников бывшего президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.

Как сообщает Радио Свобода, также на Банковой находятся некоторые народные депутаты, в частности Семен Семенченко, Егор Соболев.

По данным корреспондента, в начале акции возникла потасовка, задержали одного активиста.

Сегодня днем Саакашвили задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке.

В Госпогранслужбе сообщили, он находился на территории Украины незаконно, следовательно, его с соблюдением всех юридических формальностей вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая отечественное законодательство.

Польская пограничная служба подтвердила, что приняла Саакашвили на своей территории.

 
ForUm

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