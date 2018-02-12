Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали двух полицейских так называемого Приднестровья, которые пытались незаконным способом затянуть гражданина Украины на сопредельную сторону в обход пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничный наряд у государственной границы Украины, неподалеку пункта пропуска «Кучурган-авто», услышал шум людей и заметил, как двое неизвестных насильно тянут неизвестного в направлении границы. Сразу к указанному месту выбыла группа реагирования пограничников, которая и задержала всех лиц. В дальнейшем двое граждан сообщили, что они являются сотрудниками МВД непризнанного Приднестровья, один из них имел при себе соответствующее удостоверение. Мужчина, которого пытались перетащить на соседнюю территорию, оказался украинцем, жителем Одессы.

По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение людей» сообщены компетентные правоохранительные органы Украины. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех признаков правонарушения.