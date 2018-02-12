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Подозреваемому в убийстве военному 72-й бригады Вооруженных сил Украину Владимиру Балабуху суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Соответствующее решение принял судья Деснянского райсуда Киева Светлана Колегаева, передает Громадське.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура подозревает Балабуха в умышленном убийстве 10 февраля 2018 в Киеве Руслана Юрченко. По словам военного прокурора Валерия Медведева, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Днем 10 февраля у станции метро «Черниговская» в Киеве между Русланом Юрченко и 28-летним младшим лейтенантом 72-й бригады возник спор.

После этого Балабух пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся и ударил им Юрченко. От полученных травм последний скончался на месте. Через некоторое время на улице Мурманской полицейские при поверхностном осмотре нашли у Балабуха нож, он признался в нападении.

Друг Юрченко сообщил, что тот работал шеф-поваром, занимался рукопашным боем. Военного Балабуха он никогда не знал.

 
ForUm

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