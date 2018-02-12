Компания Аdidas официально представила мяч финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации Футбола Украины.

Отличительные черты дизайна мяча – синие и желтые графические изображения, символизирующие цвета трибун киевского НСК «Олимпийский», где состоится финальный матч розыгрыша самого престижного континентального клубного турнира. Кроме того, на рельефной поверхности мяча изображен рисунок крыши столичной арены. В дизайне также имеющиеся традиционные элементы – звезды, нанесенные на поверхность мяча, и интегрированный логотип финала Лиги чемпионов.

Мяч разработан для того, чтобы дать возможность футболистам играть при любых условиях. Его текстурные покрытия обеспечивает надежное сцепление и полный контроль благодаря термически скрепленным сегментам звезд.

Этим мячом будут играть лучшие команды Европы, начиная со стадии плей-офф соревнований, которые стартует уже 13 февраля.