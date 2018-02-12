Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине нет конфликта, страна страдает от российской агрессии. Об этом он сказал в интервью австрийскому еженедельнику Profil, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он рассказал о недавно принятом Верховной Радой Законе о реинтеграции Донбасса, в котором на законодательном уровне утверждается понятие российской агрессии.

«Там речь не идет об утраченных территориях. Мы не говорим «cut and forget» (отрезать и забыть. - Ред.), Суть Закона - реинтеграция. Я против употребления таких понятий как «конфликт в восточной Украине». Это не конфликт в восточной Украине. У нас в Украине нет конфликта. Мы страдаем от агрессии. И именно это и утверждает Закон. Кто агрессор? Российская Федерация. Чего мы ожидаем от России? Очень просто: заберите свои войска, свои танки, свою артиллерию, свои ракетные установки обратно к себе в Россию. И территории сразу же будут реинтегрированы в Украину», - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина настаивает на том, что этого возможно достичь только политическими и дипломатическим инструментами. «Я - Президент мира. Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70% украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ», - отметил Порошенко.

«Эта территория не является территорией сепаратистов. Это оккупирована территория, где, кроме всего прочего, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Уровень жизни людей там ужасно низкий. Россия делает невозможным гуманитарные поставки из Украины, из Австрии или от международных организаций, например, от ООН. Москва не позволяет этим людям получать помощь», - сказал Петр орошенко.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.