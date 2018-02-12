7 февраля произошел поворот в истории одного из громких политических скандалов, пишет в своем блоге журналист Николай Васильковский.

«Эпопея под названием «Виктор Медведчук против программы «Схемы» вышла на новый виток. Сотрудники программы «Схемы» 7 февраля не явились на заседание комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики (глава – Виктория Сюмар из «Народного фронта»)», - сообщил журналист.

Васильковский напоминает, что Михаил Ткач и операторы программы в начале ноября 2017 года пытались сделать сюжет об авиаперелетах оппозиционного политика Виктора Медведчука. После того, как им не удалось снять ни единого кадра с участием Медведчука, они обвинили неизвестных людей в том, что они препятствовали съемочной группе, а также применили физические меры против журналистов.

«8 ноября 2017 года вышел в эфир выпуск программы «Схемы» (это совместный проект принадлежащего Джорджу Соросу «Радио Свобода» и государственного телеканала UA:Перший), посвященный украинскому политику Виктору Медведчуку. Авторы программы обещали зрителям расследование о перелетах главного переговорщика между Украиной и Российской Федерацией», - напоминает журналист.

Николай Васильковский поясняет, что выпуск «Схем» нельзя назвать расследованием, потому что в программе нет ни единого кадра с Медведчуком.

«Правда, внимательный телезритель с самого начала заметил несоответствие – выпуск программы «Схемы», несмотря на претенциозное название – это не расследование. Съемочная группа во главе с Михаилом Ткачом не смогла заснять ни одного кадра с самим Медведчуком. По сути дела, вся программа «Схемы», посвященная Медведчуку – это хаотичные видеокадры, как Ткач и два оператора безрезультатно бегали вокруг забора аэропорта «Киев». На видео нет ни прилета самолета, ни самого оппозиционного политика. Собственно, сами авторы программы признали свой провал, прямо сказав, что «Лиц не видно» и проиллюстрировав свои синхроны с помощью кадров с Медведчуком, снятых в 2016 году», - поясняет Васильковский.

По мнению журналиста, тот факт, что ни Михаил Ткач, ни другие сотрудники не пришли 7 февраля на заседание комитета Верховной Рады, который рассматривал скандальный случай в аэропорту «Жуляны», выглядит логично, так как спустя 3 месяца они не могут предъявить никаких доказательств в поддержку своей версии.

«Судите сами, спустя 3 месяца после скандальной видеосъемки сотрудники программы «Схемы» не могут предъявить никаких весомых доказательств:

- нет заключения судмедэксперта о каких-либо телесных повреждениях самого Ткача и/или операторов;

- нет ни одного свидетельства (видеокадры, показания свидетелей), что в отношении Ткача и сотрудников «Схем» применялась физическая сила;

- нет разрешения на пребывание на территории аэропорта и в приаэродромной зоне, как и разрешения на видеосъемку», - аргументирует Васильковский.

«Если бы Михаил Ткач пришел на заседание комитета ВР, ему пришлось бы отвечать на прямой вопрос «Где хотя бы одно доказательство, подтверждающее Ваши обвинения?» А так как никаких доказательств в природе не существует, то депутаты прямо бы сказали Ткачу, что он вместе с остальными «схемщиками» все это время просто морочили голову и Нацполиции, и Генпрокуратуре, и депутатам Верховной Рады. В этой ситуации сотрудники программы «Схемы» приняли решение уйти от ответственности, поэтому и не явились на заседание комитета, рассматривавшего их дело», - поясняет журналист.

По мнению Васильковского, ведущая Наталья Седлецкая и журналист Михаил Ткач устроили скандал, чтобы отвлечь внимание от того факта, что они обманули своего работодателя в лице «Радио Свобода» и Джорджа Сороса.

«Потому что на самом деле сотрудники программы «Схемы» обманули и медиа-менеджеров Джорджа Сороса, и самого американского миллиардера. Седлецкая, Ткач и другие сотрудники «Схем» взяли деньги на провокацию против оппозиционного политика, но работу не выполнили и обманули и свое начальство, и самого Джорджа Сороса, выдав фейк за результаты «расследования» и получив за это деньги», - пояснил журналист.

«Поэтому абсолютно логично, что Ткач и другие не появились на заседании парламентского комитета, так как такой приход равносилен для папарацци из программы «Схемы» явке с повинной», - сделал вывод Николай Васильковский.