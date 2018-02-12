В то время как Россия и многие украинские политики и аналитики осудили принятый Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса, гаранты Минских соглашений – Германия и Франция – должны прервать свое молчание, пишет популярный французский сайт AgoraVox.

«В то время как не только Россия, но и многие украинские политики и аналитики, такие как В. Медведчук, Ю. Бойко, В. Рабинович и Р. Бортник, осудили тот факт, что это закон полностью хоронит Минские соглашения и что Украина движется в неверном направлении, гаранты этих соглашений Германия и Франция должны прервать свое первоначальное молчание», – говорится в материале французского издания.

Как известно, в пресс-службе Евросоюза считают, что закон о реинтеграции Донбасса направлен на урегулирование внутреннего гражданского и военного порядка в Украине, и отмечают неизменность поддержки минского и нормандского процессов.

«Мы ожидаем, что дипломатические усилия в решении конфликта, в частности, в формате «нормандской четверки» и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств», – подчеркнули в Евросоюзе.

В то же время, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон о реинтеграции Донбасса «перечеркивает Минские договоренности». «Для нас это очевидно», – отметил Лавров. О том, что в Москве не согласны с формулировкой закона о реинтеграции Донбасса, где Россия названа «агрессором», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

18 января 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала за закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», предварительно изъяв из документа упоминание о Минских соглашениях. Российская Федерация названа в законе «страной-агрессором», задним числом узаконена экономическая блокада неконтролируемых территорий Донбасса.