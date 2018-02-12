На момент подписания Минских соглашений существовали все механизмы для их реализации уже до конца года. Но этого не случилось в первую очередь из-за отсутствия политической воли сторон. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Тогда я был уверен: есть все механизмы для реализации Минских соглашений. Будь на то политическая воля сторон, выполнить "Минск" можно было бы в течение 6–8 месяцев, максимум до конца 2015-го, ― отметил он. ― К сожалению, этого не случилось».

По мнению Виктора Медведчука, проблема еще и в том, что за три года стороны так и не приступили к реализации главной части Минских соглашений — политической. И это тоже признак отсутствия политической воли к скорейшему урегулированию конфликта мирным путем.

«Хотя удавалось достичь договоренностей по «режиму тишины», они носили временный характер, в первую очередь потому, что не выполнялась основа основ «Минска» — его политическая часть, вопросы политико-правового характера, ― уверен лидер «Украинского выбора ― Права народа». ― Ответственность за срыв Минских соглашений целиком и полностью лежит на Верховной Раде ― в парламенте нет ни политической воли, ни политического ресурса для принятия этих законов. Скажу больше, многие депутаты открыто работают против «Минска». И прямое доказательство тому — принятие ВР так называемого закона о реинтеграции, закона, который ставит крест и на Минских соглашениях, и на реинтеграции Донбасса».

Однако Виктор Медведчук выразил уверенность, что, несмотря на существующее положение дел, Минские соглашения ― это единственный путь мирного урегулирования конфликта. Они безальтернативны, и именно поэтому не только были поддержаны главами государств «нормандской четверки» — Украины, России, Франции, Германии, но и утверждены резолюцией СБ ООН. По мнению представителя Трехсторонней контактной группы, реализация «Минска» станет возможна, как только в Раду придут те, кто будет понимать, что сегодня главное для Украины ― это мир. Таков запрос общества, и с этим политикам придется считаться.