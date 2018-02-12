Лидера «Руху новых Сил» Михаила Саакашвили, которого задержали в Киеве в понедельник, депортируют из Украины.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на источники. «Да, это депортация. Депортация в Европу», - отметил высокопоставленный чиновник.



В то же время другой высокопоставленный источник отметил, что его депортируют не в Нидерланды, туда ведь он мог поехать только по собственному желанию. «Это называется реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл», - добавил собеседник.

Это означает, что Саакашвили будет депортирован в Польшу, поскольку в Украину он прибыл именно оттуда в сентябре 2017 года, прорвав границу.

Как сообщал ForUm, Саакашвили задержали в Киеве возле ресторана «Сулугуни» в Музейном переулке.

