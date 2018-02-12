Разрешение Печерского райсуда на спецрасследование в отношении экс-президента Виктора Януковича в деле расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года ГПУ получила без процессуальных нарушений.

Об этом заявили представители гособвинения в этом деле – прокуроры Департамента спецрасследований Денис Иванов и Янис Симонов во время брифинга 12 февраля, сообщает Укринформ.

«Мы считаем, что получили соответствующее решение без процессуальных нарушений с обеспечением права на защиту Януковича», - сказал Симонов.

Прокурор Иванов рассказал, что суд привлек к защите экс-президента государственного адвоката, поскольку защитники Януковича из адвокатского объединения «Аверлекс» не явились на судебное заседание 11 декабря 2017 года. При этом он отметил, что платные адвокаты не ограничивались в правах на защиту бывшего президента, и им направлялись уведомления о времени и месте судебных заседаний.

«С 11 декабря по 7 февраля защитники Януковича из адвокатского объединения «Аверлекс» пропустили 15 судебных заседаний. Каждый раз они были проинформированы о месте и времени рассмотрения дела. В адвокатское объединение «Аверлекс» входит 12 адвокатов, поэтому у них была возможность явиться на судебное заседание», - считает Иванов.

Он рассказал, что адвокаты впоследствии объяснили свое отсутствие на судебных заседаниях поручением Януковича о том, что он ограничивает полномочия по его защите адвокатского объединения «Аверлекс» только обжалованием постановления от 11 декабря 2017 года о привлечении к делу государственного адвоката.

«На основании этого поручения 15 судебных заседаний было пропущено по якобы уважительной причине... Поэтому является непонятной и не отвечающей действительности, информация, которая преподносится обществу и распространяется адвокатами, о том, что их якобы выкинули из процесса. Их подозреваемый Янукович, по их же словам, ограничил в исполнении полномочий», - пояснил Иванов.

В свою очередь прокурор Симонов рассказал, что во время судебного заседания 7 февраля текущего года явился адвокат Александр Горошинский с правовым поручением от Януковича на его защиту в этом деле. Прокурор пояснил, что объявил отвод Горошинскому вследствие того, что он является адвокатом двух бывших «беркутовцев» Павла Аброськина и Александра Маринченко по делу относительно расстрелов 20 февраля 2014 года. «Я заявил об отводе из-за конфликта интересов. Он хотел оказать правовую помощь Януковичу, который в этом производстве является подозреваемым», - отметил Симонов.

После удовлетворения ходатайства прокурора об отводе адвоката Горошинского на судебное заседание 7 февраля явилась представитель «Аверлекс» Ольга Просянюк, которая, по свидетельству прокурора, заявила, что это адвокатское объединение будет представлять интересы Януковича.

«Мы отметили, что этот представитель не может присутствовать в связи с тем, что вся компания «Аверлекс» самим Януковичем была ограничена в полномочиях. После этого со стороны Просянюк и Горошинского начало осуществляться давление на государственного адвоката. Председательствующий по делу несколько раз сделал замечание, чтобы они не нарушали порядок. Они не отреагировали, и судья потребовал, чтобы охрана вывела их из зала суда. Никакого применения силы не было. Судебное заседание продолжилось», - рассказал Симонов. В тот день суд принял решение, которым разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Януковича в деле о расстрелах на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года, напомнил прокурор.

Напомним, Печерский райсуд столицы 7 февраля текущего года разрешил заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы Службы безопасности Александра Якименко и экс-первого заместителя главы СБУ Владимира Тоцкого в деле относительно расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Сейчас фигуранты дела находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс в отношении расстрелов протестующих на Майдане 18-20 февраля начнется после завершения судебного процесса о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.