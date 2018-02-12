Президент Петр Порошенко заявил, что экс-президент Грузии и лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили не имеет права заниматься политикой в ​​Украине и может быть выслан из страны. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Profil.

«Саакашвили не является гражданином Украины. Он тоже не является украинским политиком, потому что по нашему законодательству он должен быть гражданином (Украины), чтобы иметь возможность заниматься здесь политикой», - сказал Порошенко, сообщает «Украинская правда».

«Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. В мои обязанности как Президента не входит решать, что с ним случится. Его можно было бы выслать, хотя я бы этого не хотел», - добавил он.

Президент отметил, что вопросом экстрадиции Саакашвили должны заниматься государственная миграционная и пограничная службы, на которые он «не хочет влиять».

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

24 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА политическое убежище в Украине. Луценко также заявил о подготовке Саакашвили и его сторонниками государственного переворота в Украине.

В свою очередь Саакашвили заявил, что согласно закону он имеет право пользоваться всеми правами гражданина Украины и его нельзя депортировать.

1 ноября 2017 года стало известно, что ГФС повторно отказала Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

5 февраля Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.