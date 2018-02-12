Футбольные болельщики должны самостоятельно принять решение относительно поездки на чемпионат мира в Россию. Такое мнение высказал Президент Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Футбольным фанатам предстоит самостоятельно решить, ехать ли в РФ, учитывая российскую агрессию в Украине и Сирии», - сказал Порошенко.

«Я бы очень хотел, чтобы весь мир послал общий сигнал и даже за пределами политического дискурса показал, что мы не принимаем такую ​​политику. Посмотрите, что происходит вокруг Олимпийских игр: Россия и там не соблюдается правила, поэтому ее не допустили. Российское руководство полагает, что может переступать через любые правила. И так - по всем направлениям», - добавил Президент.

Напомним, Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась транслировать ЧМ-2018 по футболу в России.

Сборная Украины по футболу не попала на чемпионат мира-2018, заняв на стадии отбора четвертое место в группе.



