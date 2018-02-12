Россия, осуществляя агрессию, пытается разменять Донбасс на Крым и создать на востоке постоянно действующий инструмент влияния на Украину.

Об этом заявил директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский во время экспертной дискуссии

«Конфликт на Донбассе в 2018 году: заморозить нельзя урегулировать» сегодня в Киеве. «Мне кажется, что когда мы говорим о Донбассе, то следует различать, что для России - это на 100% внешний конфликт, который имеет внешнее измерение. Она (Россия) никоим образом не претендует, чтобы решить какие-то внутренние проблемы или поднять авторитет Путина в очередной раз до «невероятных высот», - заявил он, сообщает УНИАН.

Говоря о цели, которую преследует Россия продолжающимся конфликтом на востоке Украины, Корсунский отметил: «она имеет цель: попытаться разменять Донбасс на Крым, заставить американцев все-таки говорить с Россией как-то иначе, нежели они говорят сейчас и, конечно, решить главный вопрос - это получить постоянно действующий инструмент влияния на Украину».

«Для Украины ситуация абсолютно противоположная - это (конфликт на Донбассе. – Ред.) внутренняя проблема. Мы, пытаясь вернуть Донбасс, не решаем никаких внешних проблем, мы пытаемся решить нашу внутреннюю ситуацию», - отметил дипломат.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Донбассе.