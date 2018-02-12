В понедельник, 12 февраля, представители прокуратуры и судмедэксперты проводят эксгумацию тел трех детей, погибших 15 сентября 2017 во время пожара в лагере «Виктория», для проведения повторной экспертизы в Харькове.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Одесской облпрокуратуры Инну Вербу.

«25 января родители двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с просьбой о проведении эксгумации и независимой ДНК-экспертизы тел, поскольку хотят быть уверены, что не произошло ошибки при захоронении их детей на Западном кладбище Одессы и на кладбище села Троицкое Беляевского района. Планируется, что изъятие тел будет осуществлено сегодня, после чего их доставляют на судебно-медицинское исследование в Харьков», - рассказала Верба.

Стоит отметить, что 21 сентября 2017 сотрудники Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел детей, восьмилетней Софии Мазур, девятилетней Насти Кулинич и 12-летней Снежаны Арпентий, погибших в лагере «Виктория», и идентифицировали их.

По факту пожара в лагере и гибели трех детей следователи Одесской облпрокуратуры завершают досудебное расследование по уголовным производствах по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Суд санкционировал содержание под стражей без права на залог директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Под круглосуточным домашним арестом находится ведущий инспектор Киевского районного подразделения ГосЧС, которого подозревают в служебной халатности.

Следствие обвиняет в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних детей также бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория». Ей предъявлено обвинение по признакам ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.