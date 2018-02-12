Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах в 2019 году.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Громадському.

Также он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего Главы государства на предстоящих президентских выборах.

«Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю», - отметил он.

«Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может команда власти конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой», - добавил Турчинов.

Напомним, 25 января Президент Петр Порошенко на «Украинском завтраке» в Давосе заявил о том, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода и это решение якобы будет зависеть от успешности предстоящих 6 месяцев.