также в разделеПолитика
Польша приняла Саакашвили по реадмиссии 28
Порошенко: В Украине нет конфликта, мы страдаем от агрессии 20
Посол: РФ пытается разменять Донбасс на Крым 33
Саакашвили депортировали в Польшу 56
Порошенко: Фанаты сами должны решить, ехать ли на ЧМ в Россию 24
Крупный французский сайт гражданской журналистики написал о позиции Медведчука относительно закона о реинтеграции Донбасса 59
Минские соглашения можно было выполнить в течение 6–8 месяцев после их подписания 31
Порошенко признался, что не хотел бы высылать Саакашвили 49
В Киеве задержали Саакашвили 97
Порошенко: РФ может в любой момент пойти на эскалацию конфликта 64
МИД: РФ за три года не выполнила ни одного пункта «Минска» 85
В МИД ответили РФ на обвинения в «сломе» Минских соглашений 83
Фриз: Венгрия способствует политике РФ по разрушению НАТО 62
Макрон: Реализация Минских соглашений зашла в тупик 111
Саакашвили съехал с квартиры на Костельной 74
Социалистическая партия Украины объявила Киву вне закона 215
У Саакашвили заявляют, что спецназовцы пытались задержать его в гостинице 105
Раде предлагают уволить Данилюка 72

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах в 2019 году.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Громадському.

Также он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего Главы государства на предстоящих президентских выборах.

«Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать участие в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю», - отметил он.

«Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем более я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может команда власти конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой», - добавил Турчинов.

Напомним, 25 января Президент Петр Порошенко на «Украинском завтраке» в Давосе заявил о том, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок через полгода и это решение якобы будет зависеть от успешности предстоящих 6 месяцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги