Президент Петр Порошенко считает, что Россия может в любой момент попытаться пойти на эскалацию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«У Путина в Украине столько армии, что он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположены 600 танков», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что это был самый тяжелый момент, когда в феврале 2015 года от пуль регулярной российской армии ежедневно погибали около 25 украинских солдат. «В Минске мы просидели 19 часов без сна, без еды. Затем была достигнута договоренность, чего не произошло бы без поддержки федерального канцлера Ангелы Меркель», - напомнил он.

«Мы, украинцы, очень благодарны ей за это, ведь ситуация тогда была очень сложной», - подчеркнул Глава государства.

В то же время Порошенко добавил: «Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещаний. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации».

По словам Президента, после заключения Минских договоренностей на войне были убиты 824 человека.

Напомним, ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Порошенко считает, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить «Минск».