В ночь на 12 февраля в Ужгороде на улице Льва Толстого водитель внедорожника не справился с управлением и влетел в дерево, в результате чего погибли три человека.

Как отметили в главном управлении Национальной полиции в Ужгороде, сообщение о ДТП они получили ночью, около 2:39 часа, сообщает Мukachevo.net.

Следственно-оперативная группа на месте предварительно выяснила, что водитель Land Rover Freelander на большой скорости не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а затем столкнулся с деревом.

В результате ДТП погибли три человека: 1990, 1994 и 1989 года рождения. Еще один пассажир 1992 года рождения находится в больнице с разного рода политравмами.

Все участники аварии – иностранцы. 2 являются студентами Ужгородского национального университета: один учился на подготовительном отделении, другой - на стационарном.