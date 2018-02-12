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Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin в понедельник вырос до отметки в $8,5 тыс. после недавнего падения.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:49 Bitcoin дорожал на 4,89%, до $8,47 тыс.

Курсы других крупных криптовалют также растут: Ethereum - на 4,96%, до $847,09, Ripple - на 10%, до $1,06, Bitcoin Cash - на 2,98%, до $1249,84, сообщает LIGA.net.

На прошлой неделе Bitcoin потерпел значительные потери - его стоимость опустилась сразу на $2 тыс., до $6 тыс. Это произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банковских групп и властей ряда стран.

 
ForUm

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