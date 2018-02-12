также в разделеПроисшествия
СМИ: Саакашвили депортируют в Европу 59
В Ужгороде внедорожник врезался в дерево, погибли трое иностранцев 67
Боевики 8 раз обстреляли силы АТО, потерь нет 42
По факту убийства полицейским гражданского завели уголовное дело 73
В полиции сообщили подробности убийства гражданского на Донетчине 124
На Донетчине полицейский застрелил гражданского 566
На Закарпатье от кори умерла 5-летняя девочка 57
Штаб АТО: Украинских пограничников обстреляли с территории России 408
В Карпатах сошли 5 лавин 36
На Житомирщине убили краснокнижных лосей 45
В результате взрыва неизвестного предмета на Донетчине ранены трое детей 113
АТО: Боевики увеличили число обстрелов, ранены 4 военных 655
Омоновцы избили сына крымскотатарского активиста в Крыму 47
Экс-председатель Николаевского облсовета погиб в ДТП 102
Количество заболевших корью украинцев продолжает расти 65
На Полтавщине депутат организовал преступную группировку, убившую человека 68
На Львовщине до сих пор обесточены 22 населенных пункта 43
СМИ: В Ивано-Франковске от кори умерла женщина 54

С начала года спасатели зафиксировали уже 60 случаев гибели на водных объектах страны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В последнее время из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов. Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, во время которых призывают граждан не выходить на тонкий лед», – говорится в сообщении.

ГосЧС призвала украинцев не выходить на ненадежный лед. «Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги