С начала года спасатели зафиксировали уже 60 случаев гибели на водных объектах страны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В последнее время из-за постоянно меняющейся температуры на реках и озерах Украины образуется неустойчивый ледяной покров, который представляет особую опасность для всех посетителей водоемов. Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев, спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, во время которых призывают граждан не выходить на тонкий лед», – говорится в сообщении.

ГосЧС призвала украинцев не выходить на ненадежный лед. «Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Помните, что необдуманное и неосторожное поведение может стоить жизни», – подчеркнули в ведомстве.