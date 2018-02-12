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Беспилотник ВВС США совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и у побережья оккупированного Россией Крыма.

Беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вылетел утром в воскресенье, 11 февраля, с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение более четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Луганской и Донецкой областях, сообщает «Новое Время».

Затем беспилотник направился к Крыму. Он как минимум четыре раза пролетел от западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья до Сочи.

Полет осуществлялся на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 600 км в час.

Сообщается, что такой беспилотник мог наблюдать за всей территорией Крыма.

С начала года американские беспилотники совершили не менее 11 полетов у линии разграничения на Донбассе и у побережья Крыма.

 
ForUm

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