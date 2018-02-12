Падение самолета Ан-148 в Московской области попало на камеры видеонаблюдения. Ролик опубликован в YouTube.

На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщал ForUm, 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Следствие рассматривает несколько версий крушения - погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

По предварительной информации граждан Украины на борту самолета не было.