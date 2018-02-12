Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense, сообщает «Украинская правда».

«Нет оснований считать, что одна только отправка ракет Javelin (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины», - пишет эксперт.

«Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС», - подчеркивает Бланк.

«Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно», - убежден он.

«Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она - неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов», - отмечает исследователь.

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

«НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве», - убежден Бланк.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

Специальный представитель Государственного департамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США начали подготовку к тому, чтобы передать ВСУ Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что противотанковые комплексы Javelin будут в Украине в нынешнем году.