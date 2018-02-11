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Похороны директора Института философии Мирослава Поповича состоятся 13 февраля на Байковом кладбище. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Василий Заря.

«По предварительной информации, прощание в помещении президиума НАНУ - на ул. Владимирской, 54», - отметил он.

По словам Зари, в честь Поповича будет переименована одна из улиц в Киеве.

Напомним, 10 февраля на 88 году жизни умер академик, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович.

 
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