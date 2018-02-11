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В США мужчина застрелил четырех человек в графстве Джонсон в штате Кентукки, а потом покончил с собой, сообщили в местной полиции.

Полицейские получили информацию о стрельбе на севере округа. Прибыв на место, они обнаружили тела двух человек. Подозреваемый скрылся на автомобиле.

Когда полиция обнаружила автомобиль преступника, то оказалось, что в нем были еще два тела. Сам подозреваемый покончил с собой до прибытия сотрудников правоохранительных органов, сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Lexington Herald-Leader.

Местный шериф Двейн Прайс назвал инцидент «наиболее резонансным актом насилия» за 34 года его работы в полиции. По словам Шерифа, по факту убийства начато расследование. 
ForUm

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