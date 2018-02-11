В субботу Турция понесла наибольшие потери среди военных с начала операции «Оливковая ветвь» в Сирии - 11 солдат погибли, еще 11 получили ранения.

Об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Турции, сообщает Укринформ со ссылкой на Hurriyet Daily News

«11 военных погибли, еще 11 получили ранения в ходе операции «Оливковая ветвь» в субботу», - идет речь в заявлении ВС Турции.

Среди погибших также двое военных, которые находились в сбитом над юго-восточной турецкой провинцией Хатай вертолете. О деталях гибели других военных не сообщается.

Напомним, 20 января 20 января Анкара начала операцию«Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне.