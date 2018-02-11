Сотрудником полиции, убившим во время ссоры жителя в Донецкой области, оказался 48-летний инспектор штаба полка «Днипро-1», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Установлено, что 9 февраля в городе Часов Яр женщина пригласила к себе домой знакомого и семейную пару. Гости в течение вечера распивали спиртные напитки, потом женщина знакомого пошла домой, а хозяйка квартиры легла спать. Проснуться женщину заставили крики и ругань мужчин, которые выясняли между собой отношения. Когда побежала на кухню посмотреть что произошло, ее ударили по голове, от чего она потеряла сознание и упала на пол», – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, во время ссоры 48-летний сотрудник полка «Днипро-1» совершил в 48-летнего оппонента выстрел из табельного оружия, от чего последний скончался.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении указанного преступления и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в ночь на 10 февраля в Донецкой области во время бытовой ссоры сотрудник Национальной полиции Украины застрелил гражданского.
По данному факту начато уголовное производство по ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
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