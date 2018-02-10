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Украинский 56 отдельный вертолетный отряд миссии ООН в Либерии, который выполнял задачи в этой африканской стране с января 2004 года, возвращается домой, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН в апреле этого года завершается действие мандата миссии ООН в Либерии, поэтому все военные и полицейские подразделения будут выведены из страны», – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что 24 января 2018 гола украинский экипаж вертолета Ми-8 выполнил крайний полет над городом Монровия. «Так завершилась одна из самых длительных миротворческих миссий Вооруженных сил Украины. Почти четырнадцать лет отечественные авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, транспортные и пассажирские перевозки, проводили воздушное патрулирование границ, медицинскую эвакуацию и поисково-спасательные операции», – отмечается в сообщении.

В 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов - 6 Ми-24 и 8 Ми-8, а также 260 воинов-миротворцев. Позже численность отряда увеличили до 301.

2018 году в республике осталось всего три военно-транспортных вертолета Ми-8 и 105 военнослужащих.

За 14 лет миротворческой миссии состоялось 23 ротации нашего контингента. За это время экипажи совершили более 55 тыс. вылетов, проведя в африканском небе почти 60 тыс. часов. В общем, более 5500 военных прошли службу в 56 отдельном вертолетном отряде.
ForUm

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