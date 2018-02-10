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Инцидент с применением представителем Национальной полиции табельного оружия против гражданского лица, в результате которого человек умер, произошел в Донецкой области. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции на Донетчине.

«Могу только пока подтвердить, что это (произошло. — Ред.) на Донетчине», - отметили в пресс-службе, сообщает Укринформ.

Также в полиции отметили, что сейчас выясняются детали происшествия и вскоре будет обнародовано сообщение по этому поводу.

Ранее пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook сообщил, что 10 февраля около часа ночи, предположительно во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате инцидента гражданский получил ранение несовместимое с жизнью.

 
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