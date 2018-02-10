9 февраля народный депутат Сергей Лещенко скрепя сердце признал, что проиграл суд бизнесмену Юрию Иванющенко. К сожалению, информацию об этом народный депутат сдобрил новой порцией лжи и манипуляций, отметил адвокат Иванющенко Евгений Глазков.

Так, Лещенко утверждает, что суд обязал его выплатить Иванющенко 500 гривен. «К сожалению, нам не привыкать опровергать ложь и изворотливость сего народного избранника. Данная сумма- это обязательное возмещение судебных расходов оплаченных Иванющенко в бюджет, а никак не обогащение за счет Лещенко и суд по закону обязан был приписать это возмещение.

Видимо, признать свою неправоту в полном объему депутату мешает боязнь за собственный рейтинг. И собственной правовой нигилизм он перекладывает на судей, задача которых следовать букве и духу закона», - сказал Глазков.

Речь идет о давлении на судью Печерского суда Ирину Литвинову. Перед заседанием Лещенко неоднократно называл ее «карманным судьей Иванющенко», вследствие чего она вынесла вердикт в пользу нардепа. Отметим, данное решение было отменено Апелляционным судом.

Адвокаты бизнесмена и дальше намерены отвечать на каждый факт черного пиара в отношении Юрия Иванющенко.

Ранее информация о его якобы причастности к преступлениям во время событий Революции Достоинства была неоднократно опровергнута в судах, в том числе в суде Европейского Союза. «С нашего клиента сняты любые санкции, в Европе, однако ряд СМИ продолжают кампанию против Юрия Иванющенко. Каждое неправдивое упоминание нашего клиента в прессе будет расценено как провокация и доведено до суда с требованием его опровержения», - добавил адвокат бизнесмена Юрий Колесников.