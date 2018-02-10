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За прошедшие сутки зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, в результате обстрелов противника один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении враг в вечернее время из гранатометов различных видов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, а минометы калибра 82-мм - по защитникам Новгородского. Также днем боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцево.

На донецком направлении противник в светлое время суток обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров вокруг Песок, а из стрелкового оружия - вблизи Славного.
ForUm

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