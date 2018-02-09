В воскресенье, 11 февраля, в Украину придет очередной циклон с Средиземноморья, который может принести сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра будет подсыпать снежок, мокрый снег пролетать. А на востоке может идти дождь. запад и юг уже от осадков в субботу практически освободятся», – отметила она.

По прогнозу синоптика, в воскресенье, 11 февраля, в Украину придет очередной циклон с Средиземноморья. «Но затронет преимущественно нашу южную часть - дождь, мокрый снег, возможно даже сильные осадки», – подчеркнула Диденко.

«Дневная температура в Украине на выходных – 0 + 4, на юге до +6, на западе 0-3 градуса мороза», – сообщила она.

В Киеве, по прогнозу Диденко, завтра вероятны небольшие осадки, мокрый снег или дождь, в воскресенье, 11 февраля - даже прояснится. Температура воздуха в столице ночью 1 градус мороза, днем 1 градус тепла.