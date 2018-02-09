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Социалистическая партия Украины едина в своем решении о том, что в ее рядах не место таким самозванцам и проходимцам, как Илья Кива, сообщает пресс-служба партии.

«Хотя исполнительный комитет СПУ единогласно проголосовал за исключение Кивы из своих рядов, но сам лишенный власти глава продолжает утверждать свою легитимность и значимость.

На днях он посетил Житомирщину и заявил о поддержке его всеми представителями СПУ Житомирской области, чем в очередной раз показал свое лживое нутро. По этой причине Социалистическая пария Украины выразила свой протест и официально заявила про фейковость этого заявления», - говорится в сообщении.

«По этой причине мы вынуждены снять ролик, где ряд действующих первых секретарей СПУ заявили о непризнании Кивы как главы СПУ и подтвердили, что единственным легитимным лидером СПУ является Устенко П.И.», - сказано в документе.
ForUm

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