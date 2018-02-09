Тот факт, что 7 февраля 2018 года на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова ни журналист М. Ткач, ни другие сотрудники программы «Схемы» не явились, свидетельствует о бездоказательности и абсурдности обвинений в адрес Виктора Медведчука. Об этом заявили в пресс-службе Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Как известно, эпопея со скандалом о якобы препятствовании охраной В.Медведчука расследовательской деятельности журналистов «Радио Свобода» продолжается уже который месяц.

«Сначала звучали бредовые обвинения журналистов «Схем» в препятствовании их деятельности, затем подключился стройный хор «незаангажированных» украинских СМИ и карманных экспертов из медиаобслуги «партии войны», а после этого развернули широкую кампанию по дискредитации Виктора Медведчука. Вполне прогнозируемо ни одного весомого аргумента «общественные» защитники журналистов Радио Свобода привести не смогли: ни представителям правоохранительных органов, ни общественности, ни Комитету ВР по вопросам свободы слова и информационной политики», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь Василий Нимченко — народный депутат, представляющий Движение «Украинский выбор ― Право народа» во фракции «Оппозиционного блока», со ссылкой на информацию Нацполиции и Генпрокуратуры, доказал, что действия папарацци носили провокационный характер и имели все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

«Свою позицию Василий Нимченко отстоял на заседании комитета 6 декабря, несмотря на незаконные попытки руководства этого парламентского подразделения оказать давление на следствие. А на заседании комитета 7 февраля довел до сведения всех присутствующих решение Соломенского районного суда г. Киева от 9 января 2018 года, признавшего неправомерным бездействие Соломенского управления полиции ГУ Национальной полиции в г. Киеве и обязавшего его должностных лиц внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения — вмешательстве главы комитета В. Сюмар и отдельных его членов в деятельность работников правоохранительных органов относительно проведения досудебного следствия. Кроме того, В.Нимченко сообщил о том, что на сегодняшний день и Национальная полиция Украины, и Генеральная прокуратура Украины официально подтвердили факт начала уголовного преследования журналистов Радио Свобода», — сообщили в «Украинском выборе».

В пресс-службе также отметили, что 7 февраля 2018 года на заседание профильного комитета ни М. Ткач, ни другие сотрудники программы «Схемы» не явились, «что свидетельствует о бездоказательности и абсурдности обвинений в адрес Медведчука».

«Сегодня ни у кого нет сомнений в том, что раздутый скандал по поводу якобы препятствования журналистской деятельности сотрудников Радио Свобода ― это попытка «партии войны» дискредитировать Виктора Медведчука как политического оппонента, общественного деятеля, отстаивающего принципы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и «сшивания» страны. Именно поэтому мы с таким трудом добиваемся беспристрастного, полного, всестороннего и объективного расследования», — подытожили в пресс-службе «Украинского выбора — Права народа».