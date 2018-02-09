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Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил об установлении всех причастных к убийству Михаила Толстых (позывной «Гиви»), некоторые из них уже задержаны. Об этом сообщает ДАН.

«Установлены все лица, которые причастны к этому, некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году», — заявил Захарченко.

Главарь «ДНР» также добавил, что причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.

В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства «Гиви» были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ. Заказчиком назван глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.
ForUm

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