Ситуация со свободой слова в Украине хуже, чем во всех европейских странах и всех странах постсоветского пространства, заявил политик.

Обнародованный 25 января тремя аналитическими центрами доклад «Индекс человеческой свободы» свидетельствует как раз о явном снижении уровня свободы в Украине после победы Майдана. Об этом лидер движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук пишет в своем блоге.

«25 января три известных аналитических центра (американский Институт Катона, канадский Институт Фрейзера и немецкий Фонд свободы Фридриха Науманна) представили очередной доклад «Индекс человеческой свободы», согласно которому Украина лишь на 132-м месте из 159 государств. То есть в соответствии с данным рейтингом свободы ситуация в Украине хуже, чем во всех европейских странах и всех странах постсоветского пространства», - подчеркнул Медведчук.

Оппозиционный политик отмечает, что по сравнению с 2012 годом снизились индексы Украины по таким показателям как «экономическая свобода» и «индекс личной свободы».

«Так, самый высокий индекс человеческой свободы (а он фиксируется с 2008-го) был достигнут при старом режиме, в 2011 и 2012 годах ― 6,94. С таким индексом свободы Украина в 2011-м была 80-й в данном рейтинге и 74-й в 2012 году. Нынешний же индекс, основанный на данных за 2015 год, ― 5,95. При этом по сравнению с 2012-м показатель экономической свободы упал на 0,86 ― с 6,24 до 5,38, а индекс личной свободы снизился на 1,12 ― с 7,65 до 6,53», - аргументирует украинский политик.

Медведчук обращает внимание на опасные тенденции, когда согласно докладу «Индекс человеческой свободы» ряд показателей Украины – гражданское правосудие, уголовное правосудие, политическое давление и контроль СМИ - оказались «убийственно низкими».

«По ряду показателей Украина получила убийственно низкие оценки ― менее 5 баллов. В разделе личных свобод это такие показатели, как гражданское правосудие, уголовное правосудие, «исчезновение, конфликт, терроризм», свобода создания и деятельности общественных организаций, политическое давление и контроль СМИ. В разделе экономических свобод это, в частности, независимость правосудия, беспристрастность судов, защита прав собственности, надежность полиции, влияние преступности на бизнес, движение людей и капиталов», - пояснил Медведчук.

Он прогнозирует, что если нынешние тенденции сохранятся, то в последующих рейтингах «Индекса человеческой свободы» Украина рискует оказаться «на самом «дне».

«Подчеркну, что нынешний индекс свободы основан на данных лишь за 2015-й. За следующие два года ситуация в большинстве сфер только ухудшилась, так что не придется удивляться, если скоро Украина окажется на самом «дне» рейтинга, - прогнозирует лидер движения «Украинский выбор – Право народа».