В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Постановлением предлагается признать работу Министерства финансов Украины неудовлетворительной и уволить с занимаемой должности главу ведомства.
Инициировали проект постановления 8 депутатов – Сергей Скуратовский от фракции Радикальной партии, Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, Александр Ревега – от фракции «Блок Петра Порошенко», Виталий Сташук и Александр Кодола от фракции «Народный фронт», Алена Бабак от «Объединения «Самопомич» и Андрей Гальченко от «Оппозиционного блока».
Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует.
Данилюк возглавляет Министерство финансов с апреля 2016 года, до этого он работал в должности заместителя главы Администрации президента Украины.
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