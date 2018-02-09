В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Постановлением предлагается признать работу Министерства финансов Украины неудовлетворительной и уволить с занимаемой должности главу ведомства.

Инициировали проект постановления 8 депутатов – Сергей Скуратовский от фракции Радикальной партии, Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, Александр Ревега – от фракции «Блок Петра Порошенко», Виталий Сташук и Александр Кодола от фракции «Народный фронт», Алена Бабак от «Объединения «Самопомич» и Андрей Гальченко от «Оппозиционного блока».

Текст постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Данилюк возглавляет Министерство финансов с апреля 2016 года, до этого он работал в должности заместителя главы Администрации президента Украины.