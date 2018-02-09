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Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в полном составе пикетировала Сейм Польши, пропустив пленарное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер РПЛ Олег Ляшко.

«Прямо сейчас наша фракция пикетируют Сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москвы проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов», - написал Ляшко в Facebook.

Выступая перед польскими журналистами, Ляшко заявил, что фракция находится в Польше в полном составе.

Напомним, 7 февраля спикер Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание из-за полупустого сессионного зала.  

Позже стало известно, что многие нардепы улетели на традиционный молитвенный завтрак президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.  
ForUm

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