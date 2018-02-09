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Личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска, который запустили в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy, добавили в официальный каталог космических спутников. Об этом в Twitter 8 февраля сообщило космическое командование военно-воздушных сил США.

Автомобиль Tesla Roadster внесли в список под номером 43205, передает 112 Украина.

6 февраля американская компания SpaceX успешно осуществила первый пробный запуск ракетоносителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США).

Falcon Heavy – самая мощная ракета, которую запустили в космос за последние 45 лет. К этому запуску в SpaceX готовились 7 лет.

Высота ракеты – 70 м, диаметр – 3,7 м, ширина в разгонном блоке – более 12 м, масса – 1 420 тонн.

В грузовом отсеке Falcon Heavy отправлен личный автомобиль Илона Маска – красный Tesla Roadster, внутри на повторе играет песня David Bowie – Space Oddity.

Эту ракету в дальнейшем планируют использовать для отправки туристов вокруг лунной орбиты.
ForUm

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