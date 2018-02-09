У Киева нет интереса в мирном решении в Восточной Украине, считает близкий к Путину Виктор Медведчук, который был на минских переговорах главным посредником между Москвой и Киевом, ― пишет ресурс Федерального агентства гражданского образования Германии eurotopics.net, осуществляющий обзор европейской прессы.

Ссылаясь на блог Медведчука на «Корреспонденте» от 18 января, eurotopics.net пишет о реакции политика на принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса. «…Принятие данного закона свидетельствует о том, что Украина не заинтересована и в участии в процессе мирного урегулирования России, которая выполняет эту функцию в том числе и в рамках «нормандского формата». Народные депутаты рассчитывают на влияние Германии и Франции, а может быть, представителей Вашингтона на глав ОРДЛО? Нет! То есть это осознанная попытка уничтожить перспективу мирного урегулирования ситуации на Донбассе! Парламентские бонзы цинично приносят в жертву своим интересам жизни украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения. А это значит, что конфликт на Донбассе по-прежнему будет оставаться кровоточащей раной на теле Украины», — цитирует издание Медведчука.

Как известно, лидер «Украинского выбора» заявил, что голосование по Донбассу направлено «против мира, народа и здравого смысла».

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада Украины 280 голосами приняла законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Из документа изъято упоминание о Минских соглашениях, Российская Федерация названа «страной-агрессором», законом не предусмотрена защита прав украинских граждан на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, задним числом узаконена экономическая блокада Донбасса.

6 февраля 2018 года Верховная Рада отказалась поддержать постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса. За его отмену проголосовали только 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

