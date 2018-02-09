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Украина и ее граждане за два года до президентских и парламентских выборов ожидают от политиков ответственной работы и борьбы за благополучие людей, а не борьбы за рейтинги. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что исторический шанс для изменений Украина не потеряла, но точка невозврата также не пройдена.

«Мы не прошли точку невозврата. Все может измениться. И нам нужно сделать страну по-настоящему демократической и развитой. Люди ждут не того, чтобы за полтора-два года до выборов политики начали меряться рейтингами. До выборов у нас есть шанс принять решения, которых ожидают люди», - акцентировал премьер-министр.

 
ForUm

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