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Бельгийская компания Upgrade Energy планирует построить в Житомирской области мощную солнечную электростанцию.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписал председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.  

Upgrade Energy намерена построить электростанцию ​​на территории Меленовского сельского совета Коростенского района.

«Очень приятно, что такая опытная компания, как ваша, заходит на рынок солнечной энергетики Украины, а именно Житомирской области», - сказал Гундич.

Солнечная электростанция создаст до 45 рабочих мест. Ее проектная мощность составит  25-30 МВт. Ожидаемый объем инвестиций – 21-24 млн евро.

Генеральный директор компании Upgrade Energy Вермейр Раф отметил, что это его первый опыт инвестирования в Украину. Исполнителем проекта будет выступать ООО «Иршанская СЭС» (г. Житомир). В настоящее время заключены договора аренды земельных участков. Проект планируют реализовать в течение следующих двух лет.
ForUm

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