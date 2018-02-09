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Обломки Ту-154, при крушении которого погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, сообщает РИА Новости.

«Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше, — существенного значения не имеет», — заявил Андреев.

Он напомнил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалам.

«И обломки, и «черные ящики» самолета исследованы и российским, и польским следствием «от и до» с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас», — заявил посол.

Он  пояснил, что по российскому законодательству до завершения расследования обломки должны оставаться в распоряжении следствия.

При этом Андреев выразил удивление тем, что Варшава до сих пор не закрыла дело. По его словам, картина катастрофы стала ясна еще в 2011 году, когда был обнародованы доклады Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера.

«С тех пор ничего такого, что ставило бы под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти следствие не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена свою работу продолжать и со всем этим разбираться», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что происходящее в Польше вокруг смоленской катастрофы «давно вызывает непонимание и неприятие».

Напомним, летом 2017 заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий вручил послу России в Польше Сергею Андрееву ноту протеста из-за ограничения доступа к месту Смоленской катастрофы.

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Польская прокуратура обвинила двух российских авиадиспетчеров в причастности к трагедии.   

4 февраля министр обороны Польши Антоний Мацеревич подписал документы, позволяющие возобновить расследование авиакатастрофы.

В сентябре он заявил, что целью действий российских диспетчеров и властей в Москве было крушение самолета с президентом Качиньским.
ForUm

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